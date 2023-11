Furto, ricettazione e droga: deve scontare 2 anni, arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un 32enne del luogo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, poiché riconosciuto colpevole di furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessi a Siracusa nel 2015 e nel 2019, nonché per ricettazione commessa a Bisceglie nel 2011.

L’uomo, che dovrà scontare 2 anni di reclusione, dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.