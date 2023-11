Incendio all'Hotel Milano a Siracusa, paura ma nessun ferito: struttura evacuata

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio verso le 14,30 all'Hotel Milano in Corso Umberto a Siracusa. Tanta la paura tra gli ospiti ed il personale degli esercizi commerciali della zona. La storica struttura di Siracusa è stata evacuata, ma non ci sono persone ferite. Soltanto qualcuno è rimasto intossicato dal fumo, ma sono stati i soccorritori del 118 a mettergli mascherina dell'ossigeno fino a quando non si sono ripresi. Così non c'è stato bisogno di ricorrere

alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I

I residenti delle vie adiacenti all'albergo hanno avvertito un odore di bruciato e prontamente segnalato la situazione ai vigili del fuoco. L'intervento celere dei pompieri ha permesso di evacuare l'edificio senza conseguenze gravi. Quando sono partite le fiamme c'erano una quindicina di ospiti. Importante la collaborazione tempestiva dei commercianti locali che hanno utilizzato con prontezza gli estintori per contenere la situazione in attesa dell'arrivo dei pompieri.. All'opera la squadra dei vigili del fuoco di Siracusa, di Priolo, e le squadre di supporto con autobotte e autoscala. Secondo quanto si è appreso, le fiamme sarebbero partite da un vano del sottotetto dove c'era una bicicletta elettrica sotto carica. Potrebbe essere partito da lì il fuoco. La stanza da dove fuoriusciva il fumo era chiusa. I vigili del fuoco l'hanno forzata, ma le fiamme si erano già propagate. I vigili del fuoco hanno chiuso il portone dell'Hotel con le pareti annerite dal fumo verso le 19. Un intervento durato quasi 5 ore.