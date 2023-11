Sciopero di Cgil e Uil: a Ragusa manifestazione davanti all'ospedale

Sciopero generale anche a Ragusa, così come in tutte le piazze d’Italia indetto dalla Cgil e dalla Uil con manifestazione nello slargo dell’Ospedale Giovanni Paolo II dove si sono ritrovati centinaia di lavoratori dei diversi comparti.

La vertenza riguarda tutte le categorie del Pubblico Impiego (Sanità, Enti Locali, Stato, Regioni, Scuola, Università e Ricerca) e del privato in appalto ai pubblici servizi, compreso il trasporto.

Gli interventi sul palco hanno illustrato le recriminazioni sindacali per quelle attività di lavoro che oggi hanno deciso di scioperare e ogni rappresentante di comparto ha espresso le ragioni di una rivendicazione che nel contesto generale scontenta tutti minando la classe lavoratrice sia in termini economici (salario e mancato rinnovo dei contratti) che di diritti (precariato e lavoro sottopagato) che investe tutto il pubblico impiego.

Gli interventi sul palco sono stati aperti da Giovanni D’Avola, segretario generale UIL Sicilia, Area Vasta, con delega su Ragusa il quale ha così commentato: “ Siamo in tutte le piazza d’Italia per protestare contro una manovra finanziaria che riteniamo iniqua e ingiusta che toglie fondi alla sanità, che non prevede investimenti nel trasporto pubblico, che taglia 600 milioni di euro agli Enti Locali, Regioni, Provincie e Comuni, che non va a rimediare alla perdita del potere d’acquisto dei lavoratori del Pubblico impiego che possiamo valutare intorno al 16 per cento. Rispetto a questo quadro che noi denunciamo ci sono altre fonti autorevoli che hanno espresso valutazioni negative sulla manovra finanziaria: dal fondo monetario internazionale che dice che non c’è nulla pre la crescita, a Bankitalia che parla di un cuneo fiscale fatto in deficit e quindi rischioso per i conti pubblici, Confindustria che parla di un’assenza di strategia di crescita nella manovra, alla Corte dei Conti che parla di un Welfare a rischio e per finire l’Ufficio parlamentare del bilancio che parla di risorse insufficienti per la sanità. Non ultimo il problema della scuola dove si sta smantellando un sistema dove si nega l’accesso universale al diritto allo studio universitario e tagliando gli organici invece di combattere la dispersione scolastica specie in Sicilia”.

Si sono alternati sul palco Saro Leggio (CGIL) dell’ex provincia regionale di Ragusa, Giovanni Cassibba (UIL) per il comparto dello Stato, Agata Melfi (CGIL) delle Poste Italiane, Francesca Novello (UIL) per la Sanità, Giada Fernandez (CGIL) trasporti e infine per la scuola Fruscione (UIL) e Celiberti (CGIL).

Gli interventi sono stati conclusi da Peppe Scifo Segretario generale della CGIL di Ragusa che sostanzialmente ha così dichiarato:.

“Lo sciopero del lavoratori del Pubblico Impiego, dell scuole, delle poste, vigili del fuoco e settore trasporti ha come obiettivo quello di far cambiare idea al .Governo sulla Legge di Bilancio che non dà risposte adeguate alle vere emergenze del Paese. Dopo aver bocciato la proposta di Cgil e Uil sul salario minimo, nessun provvedimento ad oggi in legge di Bilancio per un recupero sostanziale del potere d'acquisto dei salari che registrano una perdita del 17% causata dell'inflazione".

Seguiranno altre giornate di Sciopero Generale per tutti i settori privati, diversificati per area geografica; in Sicilia lo sciopero generale sarà lunedì 20 novembre e si terrà a Siracusa.