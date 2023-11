Misterbianco, droga sotto la sella dello scooter: arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza un 52enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Intorno alle 19.30, i militari della Tenenza, impegnati in un servizio di pattugliamento volto a prevenire la delinquenza comune, così da accrescere il senso di sicurezza tra la popolazione, nel transitare lungo la Contrada Muscalora, hanno scorto il sopraggiungere dell’uomo, a bordo del suo scooter Aprilia Scarabeo, che non appena si è accorto dei Carabinieri, ha istintivamente rallentato la propria andatura.

Tale manovra, sicuramente realizzata con l’intento di non dare nell’occhio, ha tuttavia prodotto l’effetto contrario, poiché proprio per tal motivo, i Carabinieri si sono insospettiti e gli hanno subito imposto l’alt.

Una volta fermato il 52enne, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, con precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio, probabilmente ancora scosso, non è riuscito a non far trasparire il suo nervosismo, fatto che ha indotto i militari ad approfondire con ancora maggiore attenzione le ragioni di quell’atteggiamento ambiguo.

E’ quindi scattata la perquisizione dell’uomo e dello scooter dove, all’interno del vano sottosella, è stata recuperata una busta di cellophane contenente circa 120 grammi di marijuana

Il 52enne è stato pertanto arrestato e posto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di firma.