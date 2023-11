Pallamano, a Scicli va in scena la stracittadina di serie B

Sarà il derby tra Handball Scicli Social Club e Scicli Sport Club la sfida d’attrazione della quinta giornata del campionato di serie B maschile di pallamano. Domani, sabato, al “PalaJungi”, ci sarà il faccia a faccia tra i due “sette” sciclitani che arrivano al confronto diretto appaiate in classifica con quattro punti, frutto di un inizio stagione non proprio brillante. Due vittorie e due sconfitte (di cui una in casa) per i gialloverdi, un successo, due pareggi ed una sconfitta per i biancoazzurri.

“Quella di sabato – ha detto il coach Marino – per i ragazzi è sempre una partita particolare, un derby è sempre un derby, ma lotteranno per i due punti. Dobbiamo, tuttavia, essere prudenti perché la squadra dello Sport Club è una buona squadra, ben allenata e con giocatori molto esperti, perciò dobbiamo porre molta attenzione. Siamo coscienti di essere una squadra con importanti individualità, ma sulla carta non si vince nulla, bisogna dimostrarlo sul campo ed è ciò che vogliamo fare”.

Fischio d’inizio del derby di domani fissato per le 19,30 a dirigere la sfida saranno i signori Bozzanga e Bertino con il signor Campailla commissario.