Basket, la Virtus Ragusa affronta il Castanea al PalaPadua

A causa dell’indisponibilità del PalaTracuzzi di Messina, la gara fra Virtus Ragusa e Castanea, in programma per la nona giornata del campionato di Serie B Interregionale, si giocherà a campi invertiti. E’ quanto stabilito dal comitato regionale della Federazione Pallacanestro dopo aver sentito le due società. L’appuntamento è per domani sera, alle 20, al PalaPadua.

Ragusa arriva in fiducia, dopo i tre successi di fila e il secondo posto in coabitazione con Reggio Calabria; il Castanea, invece, è reduce della vittoria nel derby con la Fortitudo, che le è valso l’aggancio alla nona posizione (3 vinte e 5 perse). Coach Gianni Recupido (nella foto) non si nasconde: “Se giochiamo al nostro livello partiamo da favoriti - dice l’allenatore virtussino -. Credo che i ragazzi siano abbastanza maturi da dare la giusta importanza a queste partite, senza sottovalutarle. Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti, con ottime potenzialità offensive e 3-4 giocatori di grande esperienza. Bisogna andare in campo con rispetto e massima concentrazione”.