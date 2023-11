Modica, zone blu: da lunedì sosta di cortesia fino a 15 minuti

Da lunedì 20 Novembre cambiano le norme di parcheggio nelle ‘zone blu’ di Modica. E’ stato deciso di aumentare a 15 minuti la cosiddetta ‘sosta di cortesia’ in tutte le aree della Città dove è disposta la sosta a pagamento, previa esposizione ben visibile sul cruscotto, del disco orario che indica l’ora di arrivo. Una decisione importante che servirà a gestire meglio e con più tempo a disposizione, la fermata per brevi incombenze nel centro storico di Modica

Altresì, viene fissata in euro 1 la tariffa oraria nelle aree di corso Umberto, ambo i lati, piazza Principe di Napoli, via Marchesa Tedeschi. Restano confermate le tariffe nelle altre aree della Città -escluse quelle precedentemente citate-. Confermati infine, anche gli orari di funzionamento dei parcheggi a pagamento, in tutte le aree della Città in cui insistono