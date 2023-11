Nas Ragusa, nel Vittoriese sequestrate oltre 7.000 chili di conserve alimentari

I Carabinieri del NAS di Ragusa, collaborati da personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, hanno scoperto l'attività totalmente arbitraria di uno stabilimento oleario e conserviero appartenenti ad un’azienda agricola del Vittoriese. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di conserve già confezionate in contenitori, quantificabili in circa 6.125 kg di passata di pomodoro e 1.420 kg di pomodori secchi che sono state sottoposte a sequestro in quanto prive di ogni elemento utile a ricostruire la loro tracciabilità; quelle poche individuate già etichettate, invece, riportavano la data di scadenza superata.

Nel corso della verifica igienico sanitaria si è inoltre constatato che il titolare dell’attività, per le preparazioni alimentari in questione, ha omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate su principi del sistema haccp necessarie a garantire la sicurezza alimentare e assicurare la totale assenza di contaminanti biologici, chimici e fisici negli alimenti. Per le irregolarità riscontrate, l’attività è stata chiusa e al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 8.500 euro.