Ambiente, merce riciclabile al Centro comunale di raccolta di Avola

Da questa settimana è disponibile un nuovo spazio creato al Centro Comunale di Raccolta di Avola, destinato agli oggetti di cui si decide di disfarsi ma che nel loro stato - ancora integro - possono interessare ad altre persone. Si tratta dell’ennesima iniziativa volta all’educazione ambientale, visti i progetti di comunicazione in collaborazione con Dusty e il protocollo di intesa con Plastic free per uno sviluppo sostenibile della società. “Riutilizzare e riciclare - le parole del sindaco Rossana Cannata - è l'unico modo per rispettare l'ambiente e risparmiare, due obiettivi importanti che diventano un impegno quotidiano. Il nostro obiettivo è quello di curare la città contro l’abbandono illecito di rifiuti attraverso lo sviluppo di pratiche virtuose. E ridare nuova vita a mobilia in buono stato di conservazione ne è un esempio lampante ”