Piazze di spaccio nel Siracusano, preso a Priolo con un chilo di marijuana

Continuano a Siracusa e provincia i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti che, anche ieri, hanno dato i loro frutti.

In specie, agenti del Commissariato Ortigia, nel corso di predisposti servizi effettuati nella piazza di spaccio di via Santi Amato, hanno arrestato un giovane di 22 anni per possesso ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Al ventiduenne venivano rinvenute e sequestrate 13 dosi di cocaina, 17 dosi di crack, 12 dosi di hashish e 22 di marijuana, nonché 55 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari.

Inoltre, agenti del Commissariato di Priolo Gargallo, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, nell’ambito di analoghi servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti, hanno arrestato un uomo, di 28 anni, già conosciuto alle forze di polizia, trovato in possesso di 940 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di 290 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.