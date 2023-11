Ebt, sussidi di sostegno al reddito a lavoratori e aziende dell'area iblea

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha deliberato l’erogazione di sussidi di sostegno al reddito per un importo pari a 50mila euro. La decisione è stata presa nel corso dell’ultima riunione del consiglio direttivo dell’organismo presieduto da Gregorio Lenzo, riunione che si è tenuta ieri mattina nella sede Confcommercio di Ragusa. “Sono piccoli benefici – dice il presidente Lenzo a nome del consiglio direttivo – che si rivolgono alle imprese socie dell’ente bilaterale, ai dipendenti delle aziende iscritte, a favore dunque di quell’elemento cardine costituito da ogni impresa e da ogni persona, di quel potenziale umano rappresentato tanto dagli imprenditori che operano nel nostro territorio quanto dai dipendenti che operano all’interno della stesse imprese, per una bilateralità che intendiamo sempre più moderna essendo uno strumento necessario per la costruzione di un futuro ancora più sostenibile e inclusivo. L’auspicio è di potere fare ancora di più e ancora meglio”.

Questi alcuni degli esempi per cui i sussidi potranno essere utilizzati: contributo per acquisto lenti da vista per i figli dei lavoratori e lavoratrici per un importo massimo di € 150; contributo per spese odontoiatriche per i figli dei lavoratori importo massimo previsto di € 200,00; contributo nascita bebè per lavoratori/lavoratrici importo massimo previsto per il contributo annuo di € 500; contributo spesa per attività sportive per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli minorenni, importo massimo previsto per il contributo annuo di € 200,00; contributo spesa per l'acquisto di libri di testo, strumento musicale, strumento digitale per i lavoratori/lavoratrici, per i loro figli, che siano iscritti e frequentino nella provincia di Ragusa istituti scolastici di primo e secondo grado ed istituti di istruzione professionale, importo massimo previsto per il contributo annuo € 300; contributo spesa per le tasse universitarie per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli studenti iscritti alle Università, al fine di sostenere la crescita culturale, importo massimo previsto per il contributo annuo € 500; contributo per corsi di formazione per i lavoratori importo massimo previsto 50% del totale per un massimo di € 500. Diversamente per le aziende che nel 2023 hanno sostenuto delle spese per i corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e legge sulla privacy, potranno usufruire del rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di € 1000.

I sussidi ai lavoratori dipendenti e i contributi per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono erogati fino ad esaurimento delle disponibilità previste nei relativi capitoli di spesa così come da delibera del consiglio direttivo. La richiesta di concessione deve essere presentata entro e non oltre il 20/12/2023 utilizzando i moduli appositamente predisposti. Per ulteriori informazioni o per la presentazione delle istanze ci si può rivolgere presso gli uffici di via Roma 212 a Ragusa, telefono 0932.622522.