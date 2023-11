Erice, fugge a piedi per sfuggire al controllo: arrestato

In fuga in auto e a piedi per sfuggire al controllo dei carabinieri. Un 45enne trapanese, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai militari della stazione di Erice per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo alla circolazione stradale in località San Cusumano, i carabinieri hanno fermato un'auto con targa francese parzialmente illeggibile. In un primo momento l'uomo alla guida si è fermato all'alt ma subito dopo, alla richiesta di esibire i propri documenti, è fuggito insieme ad altri due passeggeri. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento tra i quartieri di San Cusumano e San Giuliano, fino a quando, giunto a una intersezione in cui altre auto parcheggiate non gli avrebbero consentito di proseguire la folle corsa, il 51enne ha abbandonato il veicolo proseguendo la fuga a piedi. Bloccato dai militari, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente. Dopo la convalida dell'arresto è stato sottoposto all'obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.