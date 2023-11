Catanzaro (Pd): "Bene nuovi medici all'ospedale di Sciacca"

"Un provvedimento che di certo non risolve i problemi dell'ospedale di Sciacca, ma aiuta a superare questa situazione di vera e propria emergenza". Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Assemblea regionale siciliana, a proposito della riunione che si è tenuta a Palazzo d'Orleans tra il presidente della Regione, Renato Schifani, il dirigente generale dell'assessorato alla Salute, Salvatore Iacolino, e il commissario straordinario dell'Asp di Agrigento, Mario Zappia, al termine della quale è stato deciso che medici ortopedici del Civico di Palermo si recheranno per alcuni giorni ogni settimana all'ospedale di Sciacca, permettendo la riapertura del reparto. È stato anche comunicato che alcuni medici della struttura potranno continuare a lavorare grazie al rinvio del loro pensionamento. "Dopo la manifestazione della scorsa settimana che ha visto a Sciacca la partecipazione di migliaia di persone in difesa del diritto alla salute - conclude Catanzaro - è arrivato questo segnale di attenzione da parte del presidente Schifani al quale chiediamo di impegnarsi con sempre maggiore determinazione per dare al territorio le risposte che servono".