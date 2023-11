Rifiuti, Minardo (Lega): "Accelerare sui termovalorizzatori"

"La discussione sul nuovo piano rifiuti messo a punto dalla Regione siciliana può e deve essere l'occasione per un reale cambiamento sullo smaltimento dei rifiuti e per archiviare lo stato d'emergenza permanente. Serve, però, accelerare sui termovalorizzatori, il Governo regionale sta facendo la sua parte ma è fondamentale che anche da Roma venga un segnale importante e non una benevola pacca sulla spalla". Lo dice Nino Minardo, deputato della Lega e presidente della commissione Difesa della Camera dei Deputati. "E' chiaro - sottolinea Minardo - che senza poteri e competenze speciali alla Regione la realizzazione di due impianti nell'Isola si allontana. Registro, però, su questo tema un continuo ping pong che non promette bene. Spero di essere smentito", conclude il presidente della commissione Difesa di Montecitorio.