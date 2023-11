Calcio, Eccellenza: sfida al vertice domani tra Paternò e Modica

Sfida al vertice domani al "Falcone Borsellino" di Paternò tra i padroni di casa e il Modica capolista con un solo punto di vantaggio sugli etnei. La formazione rossoblu arriva da una vittoria in rimonta contro la Nebros, una sfida che ha visto i subentrati veri protagonisti, Agodirin su tutti, con il gol che ha regalato i tre punti e il primato in solitaria. "Ci apprestiamo a vivere una delle trasferte più difficili di questa stagione, sappiamo di trovare una squadra in forma e che ha dimostrato di meritare la posizione che merita. - spiega Giancarlo Betta - Vincere non sarà affatto semplice perchè il Paternò è una squadra di carattere e quadrata, oltre al fatto che dalla sua avrà il fattore campo". Ecco i convocati del Modica per la partita di domani a Paternò:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Grasso, Kebbeh, Manfre’, Savasta.