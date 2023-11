Vittoria, mozione di sfiducia al sindaco Aiello ufficializzata da 10 consiglieri comunali

Dieci consiglieri comunali di Vittoria hanno annunciato ufficialmente la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Aiello. Bianca Mascolino, di Vittoria Unita, Nello Dieli e Ketty Gravina, di Diventerà Bellissima, Monia Cannata, Valeria Zorzi, Alfredo Vinciguerra di Fratelli d’Italia, Marco Greco, di “Vittoria e Scoglitti punto a capo”, Gino Pelligra,di Lega /Sviluppo Ibleo, Concetta Fiore, di Mpa hanno presentato la mozione di sfiducia. Il documento sarà depositato lunedì informalmente in comune per permettere a tutti i consiglieri di apporre le firme. Mercoledì avverrà il deposito ufficiale. C'è anche l’adesione ufficiale alla mozione di sfiducia di Sara Siggia, eletta nella lista “Di Falco sindaco” e oggi di Italia dei Valori. L'ufficializzazione del documento è avvenuta nel corso di un incontro dei dieci consiglieri comunali con i giornalisti. La mozione di sfiducia dovrà essere esaminata e votata in Consiglio comunale entro trenta giorni.