Acate, prima colonnina per la ricarica di auto elettriche

Acate ha la sua prima colonnina di ricarica elettrica. Per gli automobilisti e i centauri convertiti al green non sarà più necessario recarsi nei comuni viciniori per fare il pieno. Si trova in largo Chambly accanto alla Biblioteca e all’Ufficio Tecnico Comunale e presto una “gemella” sarà installata anche a piazza Calvario nei pressi del comando della Polizia Municipale.

“Si trattava di uno degli obiettivi contenuti nel programma di Acate Punto a capo, alla voce Ambiente e Sostenibilità, e in poco più di cinque mesi lo abbiamo centrato – spiega il sindaco Gianfranco Fidone - . Forse eravamo in Italia uno dei pochi comuni a non avere questa possibilità. Ci è bastato studiare le procedure per attivarci con la Regione e, grazie ad un’intensa interlocuzione con gli uffici preposti, quella che era una banalità è diventata una realtà. Grazie, pertanto, all’assessore Vincenzo Gallo, all’ingegnere Maganuco ad Enzo Angirillo e al figlio, che primi chiesero di inserire nel programma questa esigenza della popolazione. Ma non è finita – conclude Fidone - perché nel 2024 Acate sarà dotata di altre due colonnine”.