Buona la prima di Lucarelli, il Catania torna a vincere: nel finale battuta la Turris ( 2-1)

Allo Stadio Angelo Massimino il Catania batte la Turris per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano molto bene la partita affacciandosi subito in zona offensiva e riescono anche a passare in vantaggio intorno al 39′ grazie alla rete messa a segno da Curado sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo i rossazzurri cercano il possibile gol del raddoppio vedendosi annullare una rete con Di Carmine al 46′ a causa del fuorigioco ravvisato dall'arbitro e dai suoi assistenti.

Nell’ultima parte dell’incontro i campani trovano il gol del pareggio al 75′ per merito di De Felice, finalizzando un’azione corale. Gli etnei la spuntano quindi in extremis al 90’+7′ con il gol siglato da Bouah. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Catania di portarsi a quota 18 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Turris resta ferma a 13 punti.