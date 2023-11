Cani e gatti ricoverati in spazi - laeger: presentata una denuncia a Ragusa

Le guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa )hanno scoperto gatti chiusi in trasportini di ferro morti o moribondi e cani in estrema sofferenza coperti con teli oscuranti in spazi angusti. Il tutto in un gravissimo contesto igienico-sanitario. A seguito della segnalazione di una cittadina, il coordinatore delle guardie zoofile di Ragusa, Riccardo Zingaro, ha immediatamente sporto denuncia contro il proprietario dell'area in cui gli animali venivano custoditi alla stazione della polizia municipale."Ci auguriamo che si proceda quanto prima al sequestro dei superstiti di questa vicenda sconvolgente. In tutta la mia vita non ero ancora arrivato a vedere tanta crudeltà", dice Zingaro.