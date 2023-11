Appello dell' arcivescovo di Catania: donate alla colletta alimentare

"Pensiamo a quante persone potranno gioire perché avranno sulla loro mensa qualcosa in più che magari non possono permettersi sia perché non sono arrivate a fine mese sia perché non hanno le risorse economiche. È bello accompagnare questo nostro gesto ricordando le parole del Papa 'Non distogliere lo sguardo dal povero'. Queste sono le parole che un padre affida come testamento a suo figlio e io credo che sarebbe bello che i genitori, venendo a fare la spesa, affidassero ai loro figli questo gesto che passa dal cuore prima che dalle mani". Così l'arcivescovo metropolita di Catania Mons.Luigi Renna, che stamane a Catania si è diretto al Lidl di via Gelso Bianco per contribuire personalmente alla colletta alimentare. Anche la dirigenza di Farmitalia Saturnia ha partecipato alla colletta. Il presidente e il vice presidente della società Luigi Pulvirenti e Santino Scirè hanno partecipato indossando la pettorina di volontari e invitando tutti i clienti a includere nella loro spesa un contributo anche piccolo per chi ha bisogno. "La colletta alimentare organizzata da Banco Alimentare - ha detto Pulvirenti - è l'evento più partecipato del nostro Paese. Come Saturnia siamo orgogliosi non soltanto del percorso che stiamo sviluppando in questa stagione con Banco alimentare della Sicilia, ma soprattutto di essere presenti come volontari dando sostegno, supporto e il nostro piccolo contributo a un'iniziativa di solidarietà tangibile e concreta". A fare la spesa per la colletta, in corso Sicillia, anchel'assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Catania Viviana Lombardo. "Sono qui oggi - ha detto -per testimoniare l'importanza della Giornata nazionale della colletta alimentare, che da 27 anni ci ricorda la necessità di contrastare la povertà alimentare. Basta un piccolo gesto per aiutare tantissime famiglie ad arrivare a fine mese".