Sanzionati a Catania 14 parcheggiatori abusivi

Quattordici parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati a Catania da agenti della Polizia di Stato durante controlli nel centro storico. Undici di loro - un 69enne, due 51enni, un 42enne, due 49enni, tre 48enni, un 38ennee un 29enne - erano in piazza Federico II di Svevia. Altri tre -rispettivamente di 38, 43 e 48 anni - sono stati sorpresi ad esercitare la loro arrività in via Dusmet, via Santa Maria di Betlemme e piazza San Francesco d'Assisi, e sono stati anch'essi sanzionati