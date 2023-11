Giulia uccisa, la sorella: "E' stato il bravo ragazzo"

Giulia Cecchettin è morta. Secondo le ultime notizie il corpo della 22enne veneziana scomparsa sabato scorso insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta è stato ritrovato oggi, 18 novembre, durante le ricerche nella zona del Lago di Barcis, in Friuli Venezia Giulia.

Dai primi riscontri effettuati sul cadavere, trovato in un canalone tra il bacino idrico e Piancavallo, nel Pordenonese, è arrivata la conferma che si tratterebbe proprio del corpo della ragazza.

Caccia a Turetta

Nessuna traccia invece di Filippo Turetta per il quale si intensifica la caccia all'uomo. Sul giovane, sparito insieme a Giulia, pende un mandato di cattura internazionale per l'omicidio della ragazza. Le ricerche di Turetta sono in corso anche in Austria, in Carinzia, riferisce il quotidiano austriaco 'Kronen Zeitung'. La Fiat Grande Punto di Filippo Turetta infatti avrebbe attraversato il confine a Tarvisio e avrebbe proseguito via Villach fino a Lienz. "Due giorni fa - scrive il quotidiano - il veicolo sarebbe stato localizzato in Carinzia. La polizia italiana ha immediatamente informato i colleghi austriaci".

Ieri Turetta era stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio dopo che un video, esaminato dagli inquirenti, documentava che Turetta ha aggredito violentemente Giulia e l'ha poi caricata esanime in auto per proseguire la fuga.

I genitori di Turetta: "Filippo consegnati"

E la famiglia di Turetta in serata lancia tramite il suo avvocato un appello al figlio: "Filippo, consegnati alle forze dell’ordine". I genitori di Filippo esprimono alla famiglia di Giulia "vicinanza e profondo dolreo per una tragedia che coinvolge entrambe le famiglie", riferisce l’avvocato Emanuele Compagno, contattato dall’Adnkronos. "Bisogna capire bene quello che è successo prima di trasformare lui in un mostro, come sta già avvenendo sui social; potrebbe essere stata una fatalità - conclude - magari lui non voleva farle male".

Il magistrato a Turetta: "Non continuare la fuga"

Anche il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi dai microfoni del Tg1 oggi si è rivolto a Turetta facendo lo stesso appello: "L'invito'' che gli rivolgo è quello di "non continuare in questa fuga verso l'Austria, si costituisca''. "Ancora non abbiamo elementi certi" sulla dinamica di quanto avvenuto, spiega il magistrato. "La ricostruzione che potrebbe fare il ragazzo sarebbe molto importante, anche per lui".

Il parroco di Saonara: "Filippo si costituisca"

Appello analogo attraverso l'Adnkronos anche da don Francesco Monetti, il parroco di Saonara dove è cresciuta Giulia: "L’unica cosa buona, piccola, che può fare in questo momento, se vuole riscattare un po’ se stesso, è costituirsi. Che lo faccia", afferma il sacerdote.

La comunità di Saonara nei giorni in cui erano scattate le ricerche dei due ragazzi si era stretta alla famiglia con una celebrazione nella speranza che arrivassero notizie confortanti. "Conosco Giulia e la sua famiglia da tanti anni - dice il sacerdote- . E’ un dolore grande che strozza la gola. Soprattutto per la consapevolezza di avere perso un tesoro, una persona bella. Ci sentiamo un po’ meno belli e meno ricchi". Gli stessi sentimenti vengono espressi anche dal parroco di Vigonovo, don Francesco Frigo, dove i Cecchettin si erano trasferiti di recente: "Stamani è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto avere. È un disastro per tutti".

Sui social la sorella di Giulia: "E' stato il vostro bravo ragazzo"

Intanto sui social Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, la ricorda postando una foto in bianco e nero in cui sorridono una accanto all'altra e la scritta "Rest in power. I love you". ''La mia tristezza è sepolta insieme alle sorelle uccise. Non mi resta che rabbia'', aggiunge. ''E' stato il vostro bravo ragazzo'' è un altro post rilanciato dalla sorella di Giulia, insieme alla frase: ''Per te bruceremo tutto''.

Il legale della famiglia: "Ora è il momento del dolore"

"Il momento è tragico, ci stringiamo intorno alla famiglia. Il lavoro degli investigatori ha portato intanto a ritrovare Giulia. Adesso è il momento del dolore ma anche quello di accertare le responsabilità e le dinamiche di quello che è accaduto, contiamo nel lavoro delle forze dell'ordine", dice l'avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia di Giulia in una dichiarazione davanti alla villetta dei Cecchettin.