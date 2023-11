Cioccolato di Modica IGP, collaborazione con il Consorzio Mundial di Licata

Nino Scivoletto, come promesso in occasione della visita a Modica lo scorso 13 ottobre, rende visita al Consorzio Mundial di Licata, accompagnato dall’Agronomo modicano Aurelio Boncoraglio, Responsabile di zona melone, anguria, carota e carciofo di BASF | Nunhems .

E’ stata l’occasione per ribadire i termini di una collaborazione a tutto campo volta a definire strategie di collaborazione tra i due consorzi quali : promozione congiunta nei mercati dei prodotti Mundial in abbinamento con il cioccolato di Modica Igp; sperimentazione dell’impiego del Melone Mundial quale ingrediente nel cioccolato di Modica IGP; elaborazione progetto di certificazione a marchio europeo del Melone Mundial a cominciare dalla ricerca storica per poi passare alle successive relazioni tecniche, per finire con il disciplinare di produzione; richiesta di modifica alla Regione dell’elenco dei PAT, per aggiungere la specifica indicazione Melone di Licata; richiesta all’Assessorato Regionale alle AA.PP. di attribuzione al Melone di Licata della denominazione “di Sicilia”.

All’incontro hanno partecipato il Presidente del Consorzio Mundial Domenico Raneri, Giuseppe Salviccio di Salfrutta, Clemente Stefano di Coop Chiaramonte, Paolo De Caro di Ortobig, Maurizio Bartolini di Masterfruit, Vincenzo Marrali della Coop. San Tommaso e Aurelio Boncoraglio, Responsabile di zona melone, anguria, carota e carciofo di BASF | Nunhems .

Il Consorzio Mundial Group è una moderna realtà di aziende consorziate siciliane. Nato nel 2006, è attualmente costituito da sette aziende che coltivano con esclusività circa 900 ettari di Melone Mundial, una varietà precocissima di cantalupo, caratterizzata da una polpa di colore arancione intenso e da un altissimo gusto. Le sette aziende facenti parte del Consorzio Mundial Group sono Salfrutta, Fonteverde, Chiaramonte, Master Fruit srl, Fruttomania, Cooperativa San Tommaso e Orto Big.

Il Direttore Nino Scivoletto ha ringraziato il Consorzio Mundial per l’accoglienza riservatagli e ha formalizzato l’invito a partecipare alla edizione 2023 di Chocomodica, nel corso della quale sarà sottoscritto un formale accordo di collaborazione fra i due Consorzi. Invito che il consorzio Mundial di Licata ha accettato.

Il Consorzio del cioccolato di Modica – dichiara Scivoletto – si conferma catalizzatore di una alleanza strategica di Consorzi di produttori di eccellenze agroalimentari siciliane già sperimentata con successo con i Consorzi del Pistacchio di Raffadali Dop dell’Arancia di Ribera DOP. Consorzi che saranno anch’essi presenti all'edizione di CHOCOMODICA 2023 in programma dal 7 al 10 dicembre prossimi.