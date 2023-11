Da Taormina Tajani sull'omicidio di Giulia: "Dovremmo darle una laurea honoris causa"

"Questa drammatica vicenda che ha colpito tutti noi per l'efferatezza dell'omicidio si conclude tragicamente per una ragazza che si stava per laureare. Io credo che dovremmo darle una laurea honoris causa". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, a margine della convention di Forza Italia in corso a Taormina.

"Ringrazio gli inquirenti per il lavoro che ha portato all'arresto di Filippo Turetta in Germania. Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere". Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Questa drammatica vicenda che ha colpito tutti noi per l'efferatezza dell'omicidio si conclude tragicamente per una ragazza che si stava per laureare. Io credo che dovremmo darle una laurea honoris causa", dice Tajani, a margine del meeting di Forza Italia a Taormina.

"Grazie all'arresto europeo il ragazzo potrà essere affidato in pochi giorni alle forze dell'ordine e alla giustizia italiana per subire un giusto processo", afferma Tajani. L'arresto è avvenuto "grazie al lavoro di coordinamento tra le nostre forze dell'ordine e quelle tedesche", aggiunge Tajani.

Così il governatore del Veneto:"Ho dato disposizioni perché nel giorno delle esequie di Giulia sia dichiarato il lutto regionale.

Avremo tutte le bandiere delle istituzioni a mezz'asta e l'intero Veneto si stringerà in un abbraccio alla famiglia, gli amici di Giulia, a tutti coloro che le hanno voluto bene".

Lo annuncia il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Il dolore e lo sgomento - prosegue in una nota - coinvolgono, in queste giornate, l'intera comunità veneta: ci si interroga sui perché di una vita spezzata senza senso, sull'oltraggio a una ragazza che era simbolo per il proprio impegno nella vita e per il suo sorriso gentile".