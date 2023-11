Violenza donne, a Cefalù una mostra di film dedicata a Giulia Cecchettin

Diciotto film sono in mostra, da oggi fino a domenica prossima, sul tema "Primo Piano Donna". A volerla è stato il Festival del cinema di Cefalù in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La mostra è dedicata a Giulia Cecchettin ultima vittima caduta per mano di chi diceva di amarla. "Con questa mostra - dicono gli organizzatori - accendiamo i riflettori del cinema sul dramma che tante donne vivono nel silenzio delle loro abitazioni. In mostra ci sono 18 film nei quali la donna vive ed è presentata nelle sue diverse dimensioni cinematografiche: come regista, attrice, sceneggiatrice e a volte anche vittima di mano violenta".