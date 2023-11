Il sindaco di Priolo: "Nulla osta per l'agibilità del nostro Polivalente"

Il campo di basket e pallavolo del Polivalente, a Priolo, ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per disputare al suo interno le partite di campionato e per ospitare il pubblico.

A darne comunicazione il sindaco Pippo Gianni e l’assessore allo Sport e Spettacolo Stefano Castrogiovanni.

“Il campo del Polivalente, che era già fruibile per gli allenamenti - dichiara il sindaco Gianni - sarà così attivo nella sua piena funzione. Un risultato importante per il nostro paese; l'impianto torna a disposizione dei giovani e delle società sportive priolesi. Abbiamo dunque riconsegnato alla città anche questa struttura, così come abbiamo già fatto e stiamo continuando a fare con tutti gli altri impianti del nostro territorio”.