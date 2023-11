Martedì a Catania si celebra la Patrona dei carabinieri

Martedì 21 novembre alle 10 nell’incantevole cornice del Duomo di Catania, si svolgerà la celebrazione Eucaristica in onore della “VIRGO FIDELIS”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Il rito religioso sarà officiato dall’Arcivescovo Metropolita di Catania, mons. Luigi Renna, alla presenza dei Carabinieri in servizio ed in congedo della provincia etnea, delle vittime del dovere in vita e dei familiari di quelli caduti, nonché delle vedove ed orfani assistiti dall’ (Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri) e di appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri.