Trovato un cadavere vicino al campo sportivo di Caltabellotta

Omicidio a Caltabellotta, nell'Agrigentino. Il cadavere di un uomo di 29 anni, originario del Marocco, e' stato trovato durante la notte alla periferia del paese, nei pressi del campo sportivo. Il corpo era riverso per terra in un accampamento abusivo di tende dove alloggiavano nordafricani probabilmente utilizzati in campagna come braccianti nella fase della raccolta delle olive. La prima ipotesi degli inquirenti e' che sia stato ucciso in un pestaggio. Sull'episodio indagano i carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Sciacca. La vittima si chiamava Elfaquihin Hakim.