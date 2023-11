Atletica leggera, dominio etiope a Palermo alla Maratona: vince Abdisa Teshome

Dominio etiope alla ventottesima edizione della maratona di Palermo. A vincere sono stati Duber Abdisa Teshome fra gli uomini e Baraki Gebriala Yowhans, che stabilito il nuovo record della manifestazione, fra le donne.

Al traguardo di piazza Ruggero Settimo sono arrivati poco meno di demila atleti.

Duber Abdisa Teshome ha chiuso la sua gara in 2h14'48" controllando e tenendo sempre alle sue spalle il keniano Melly Joel Kipkenei che ha fermato i cronometri sul tempo di 2h16'22".

Terzo l'altro keniano Njeri Simon Kamau ha chiuso in 2h30'31".

Primo degli italiani Giovanni Bivona in 2h41'24".

Fra le donne record della maratona di Palermo per Baraki Gebriala Yowhans che ha fermato i cronometri sul tempo di 2h30' 50". Seconda l'etiope Roba Zeyituna Husan in 2h42'24". Terza e prima delle italiane la Federica Morini con 2h51'35".

Nella mezza maratona vittoria di Soumaila Diakite che ha chiuso la sua gara in 1h06'26". Alle sue spalle Bibi Hamad in 1h11'50" davanti a Manuel Montani in 1h13'14". Fra le donne pronostico rispettato per Federica Proietti che ha vinto con il tempo di 1h24'28". Alle sue spalle Stefania Gresselli 1h25'46" e Martina Mantelli in 1h28'30".