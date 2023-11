Stabilizzazione degli Asu, la Cgil: nella Finanziaria regionale nessun articolato di norme

"Nella Finanziaria regionale 2024, al contrario di quanto è stato pubblicamente asserito e pubblicizzato dalla maggioranza di governo, non è stato inserito un articolato di norme per la stabilizzazione degli asu, per verificarne la capacità di poter essere calato nelle diverse realtà dove sono impegnati questi lavoratori. Pertanto, sin ad oggi la politica della maggioranza regionale, alla stregua di altre precedenti maggioranze politiche, ha fatto solo demagogia unita a chiacchiere e in alcuni casi anche a poco senso di responsabilità". Lo affermano, in una nota, Salvatore Terranova e Nunzio Fernandez della Cgil.

"Niente si intravede all’orizzonte, a meno di voler costruire una legge regionale apposita per i precari, ma ciò richiederà a nostro avviso un periodo più lungo. Per tali motivazioni, la promessa, fatta dalla politica, di assumere a tempo indeterminato nel corso del 2024 questi lavoratori probabilmente potrebbe risultare ancora una volta fallace. Ovviamente se questo governo regionale riuscisse a varare una norma adeguata da qui a breve per l’assunzione degli asu non potremmo essere che pienamente contenti, ma sarebbe buona maniera politica fare prima i fatti, nel qual caso la legge, e poi magari assumersene la paternità e la titolarità politica. Quello degli asu è un terreno molto delicato per le implicazioni che esso porta con sé, per cui sarebbe il caso di non scherzarci sopra".