Il pullman del Modica preso a sassate a Paternò, nota della sindaca Monisteri

Incidenti a Paternò prima della partita tra la squadra locale e il Modica. Il pullman sul quale viaggiavano i calciatori del Modica e i dirigenti è stato colpito da un grosso oggetto che ha mandato in frantumi un finestrino laterale del bus. Prima di arrivare allo stadio altri oggetti sono stati lanciati contro il pullman; per fortuna nessuno degli occupanti del pullman è rimasto ferito. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo che l'autista del bus ha lanciato l'allarme.

“Tutta la mia solidarietà, quella della nostra amministrazione e di tutta la Città, a dirigenti, tecnici e calciatori del Modica Calcio per l’incivile ed esecrabile gesto di cui sono stati vittime oggi a Paternò". Lo afferma in una nota il sindaco di Modica, Maria Monisteri. "Solo per puro miracolo - continua - nessuno si è fatto male. Ma le pietre che hanno infranto i vetri e danneggiato la carrozzeria del pullman rossoblù, avrebbero potuto provocare danni peggiori. Questo non è calcio, non è sport e chi si è reso protagonista di un gesto così vile e pericoloso, non rappresenta sicuramente Paternò, la sua cultura e la sua gente. Ringrazio i carabinieri intervenuti a tutela del Modica calcio e plaudo all’iniziativa dell’onorevole Ignazio Abbate, di portare il problema della ‘sicurezza negli stadi siciliani’ sul tavolo dell’assessore regionale allo Sport. La paura è stata tanta. Un fatto del genere, è fuori da ogni logica e da ogni ambito sportivo”