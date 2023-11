Elezioni Presidenziali, chiusi i seggi in Argentina

Come previsto, alle 18.00 (le 22 italiane) si è chiusa la votazione del ballottaggio per la scelta del nuovo presidente dell'Argentina. Solo gli elettori già all'interno dei seggi hanno ancora diritto ad esprimere la

propria preferenza. L'affluenza alle 18.00 secondo i dati dellaCamera elettorale è del 76%. La diffusione dei primi dati ufficiali dovrebbe iniziareintorno alle 22.00 (le 2 in Italia). In corsa per la Casa Rosadasono il candidato peronista della coalizione di centro-sinistra,Sergio Massa (Union por la patria), e l'ultraliberista di destraJavier Milei (La libertad avanza). Dalle elezioni generali del 22 ottobre Massa era emerso intesta con il 36,69%, mentre Milei aveva ottenuto il 29,99% dellepreferenze. AtlasIntel - l'unico istituto di sondaggi ad aver indovinatoil risultato al primo turno - ha previsto una vittoria di Mileisu Massa con un vantaggio compreso tra 4 e 6 punti percentuali.La disputa è una delle più contese e incerte nella storia delPaese.