Pallavolo, serie C. La Genovese Eurialo vince a Mascalucia. Coach Scandurra: avanti così

Altro 3-1, altri tre punti portati a casa. La Genovese Eurialo batte in trasferta la Cyclopis Mascalucia, centrando la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di domenica scorsa contro l’Aurora, nel campionato di pallavolo femminile serie C. Prestazione autorevole delle siracusane, che partono forte, andando sull’8-1, un margine che mantengono agevolmente fino al 25-14 finale, con ultimo punto realizzato da Palmina Maltese. Nel secondo set partono meglio le padrone di casa, che vanno sul 9-3 ma la Genovese Eurialo reagisce con veemenza e annulla il gap, pareggiando (12-12) per poi passare avanti con un break di 8-2 che vale il 15-20. Il set termina 25-16 con punto decisivo, anche in questa circostanza, di Palmina Maltese. Il terzo set termina 25-19 per le padrone di casa, che approcciano meglio anche il quarto set, andando sul 6-2. Poi il ritorno delle ospiti che raggiungono le avversarie sul 13-13, pizzando un break di 5-1 che riescono a portarsi fino alla fine, chiudendo 25-21.

“Ottimo approccio al match – commenta il tecnico Luca Scandurra – Nel primo set non abbiamo sbagliato nulla. Siamo stati bravi in battuta e concreti nella fase break. Nel secondo abbiamo dovuto rincorrere, creando però il break decisivo a metà parziale. Nel terzo abbiamo tirato un po' i remi in barca, non facendo nulla di ciò che avevamo fatto nei due parziali precedenti, ma nel quarto siamo tornati a giocare ai nostri livelli, portando a casa i tre punti. Sono contento del risultato e del gioco espresso, anche se dobbiamo ancora crescere e limare alcuni dettagli. La strada però è quella giusta. Ci godiamo questa vittoria e da lunedì penseremo alla prossima partita”.