Basket, troppa Virtus Ragusa per il Castanea: 103 a 68

La Virtus Ragusa si aggiudica la sfida disputata a campi invertiti (103-68) con il Castanea che dura soltanto un quarto d'ora. E' il quarto successo di fila per la Virtus, che dopo la gara tiratissima con Reggio Calabria, si concede una serata relativamente tranquilla: battuto il Castanea per 103-68, dopo aver segnato trenta punti in ciascuno dei primi tre quarti. Al PalaPadua, dove si gioca per l’indisponibilità del PalaTracuzzi di Messina, gli ospiti arrivano senza Ferenc (18.6 punti di media) e pagano in termini di qualità e fisicità il confronto con Ragusa.

Virtus Ragusa-Castanea Messina 103-68

Virtus Ragusa: Brown 17, Piscetta 6, Epifani 3, Cioppa 6, Simon 16, Guccione, Vavoli 8, Sorrentino 16, Gaetano 19, Mirabella, Occhipinti, Calvi 12. All.: Recupido

Castanea Messina: Bellomo 4, Trupia ne, Buccini, Diaw, Chakir 12, Russo 9, Samardzic 10, Bellavia 11, Husam 22. All.: Baldaro

Arbitri: Riggio di Siderno e Puglisi di Acicatena

Parziali: 30-20; 60-33; 90-52.