Gli trovano 1500 artifizi pirotecnici: denunciato un giovane a Palermo

I Carabinieri della Stazione di Palermo Olivuzza hanno denunciato un 22enne, palermitano, per detenzione illegale di esplosivi. I militari, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili e agli Artificieri Antisabotaggio, hanno effettuato una perquisizione in un immobile nella disponibilità dell'indagato recuperando oltre 11 chili di massa esplodente. Nello specifico, anche grazie al fiuto di un cane per la ricerca di esplosivi, sono stati individuati oltre 1.500 artifizi pirotecnici e vari accessori. Il materiale sequestrato è stato affidato ad una ditta specializzata per il disinnesco e lo smaltimento.