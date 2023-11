Comiso, donna denunciata per furto va agli arresti domiciliari

Era stata arrestata a Scicli nel 2013 per il reato di estorsione compiuto nei confronti del compagno, un uomo di 72 anni, per lungo tempo circuito e successivamente minacciato con l’unico intento di estorcergli del denaro. La donna, ormai pensionata, era nota alle Forze dell’ordine per aver compiuto a Comiso diversi reati contro il patrimonio e lo scorso mese di luglio era stata denunciata dalla Polizia per il reato di furto. Ora gli agenti del Commissariato hanno eseguito nei suoi confronti il provvedimento di arresti domiciliari come aggravamento dell'affidamento in prova ai servizi sociali, revocato per la condotta della donna.