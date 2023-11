Catania, controlli a Trappeto Nord: multe per 8.000 euro

I carabinieri della Compagnia di Fontanarossa hanno effettuato alcuni controlli nel quartiere Trappeto Nord di Catania, avvalendosi della collaborazione del personale specializzato della società Enel, per verificare la presenza di eventuali allacci abusivi alla rete elettrica pubblica segnalati dai terminali della società erogatrice di energia elettrica. Nel corso delle attività, i militari hanno denunciato un 28enne pregiudicato, in quanto aveva realizzato un bypass nel contatore della sua abitazione di via Ustica, tramite il quale mediante allaccio diretto alla rete elettrica pubblica, poteva illuminare il suo appartamento praticamente a costo zero, in quanto l’energia elettrica consumata non veniva contabilizzata dal suo contatore manomesso.

Sono stati poi svolti una serie di posti di controllo lungo le arterie stradali particolarmente trafficate del quartiere, al fine di prevenire quelle condotte di guida potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica e l’incolumità degli utenti della strada, nel corso dei quali i Carabinieri hanno identificato 35 persone e controllato 15 veicoli, con l’elevazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 8.000 euro e sequestrato due veicoli privi di assicurazione, colpendo in particolare quelle condotte irresponsabili di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.