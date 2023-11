Modica, Giornata dei diritti dell'infanzia all'insegna della partecipazione

Celebrata a Modica la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. "Si commemora - afferma il sindaco, Maria Monisteri - nella data della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dalla Nazioni Unite nel 1959. Al primo punto dice: «Al bambino si devono dare i mezzi necessari per il suo sviluppo, sia materiale che spirituale». Modica ha vissuto il Gioco Day. Una festa, una bella domenica tra gioco, divertimento, sorrisi e tanta partecipazione.

Chiara Facello, Assessore alle Politiche Educative, ha dichiarato: “Gioco Day, ha trasformato Piazza Matteotti nel luogo del pieno diritto dei bambini al gioco. Tra adulti, bambini, famiglie, insegnanti, amici e felicità! E’ stato bello partecipare a tante ore colorate e divertenti. Grazie a Elvira Torchi e a tutti quelli che si sono spesi per fare di piazza Matteotti, la piazza dei Bambini! Gioco day ha permesso a tutti di essere bambino, di non smettere di crescere e di creare”