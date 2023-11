Vigonovo, il Gip scrive: Giulia accoltellata a 150 metri da casa

Giulia Cecchettin e' stata accoltellata a 150 metri da casa. E' quanto si evince dall'ordinanza della gip di Venezia, Benedetta Vitolo, con la quale e' stato disposto il carcere per Filippo Turetta. Il ragazzo l'ha aggredita nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo "a 150 metri" dalla casa dove viveva. La studentessa sarebbe poi morta nella zona industriale dove l'ex fidanzato, secondo questa ricostruzione, l'ha sbattuta con violenza a terra facendole battere la testa.

La gip Benedetta Vitolo sottolinea la "pericolosita'" di Filippo Turetta nell'ordinanza in cui motiva la misura cautelare nei suoi confronti sottolineando "l'inaudita' gravita' e la manifesta disumanita' del delitto commesso ai danni della giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale".