Coppia gay di Palermo ottiene una ragazza in affido: "Siamo una famiglia"

Un lunga attesa, poi la tanto sperata notizia le viene comunicata per telefono da Marcelo e Gianluca, mentre lei è a scuola : "Adesso siamo una vera famiglia". La coppia di ballerini gay, che un anno fa aveva tirato fuori la ragazza dalla struttura protetta dove aveva vissuto per quattro anni, ha ricevuto il decreto di affido. Era stata proprio la ragazza di 17 anni, come riporta 'Repubblica Palermo', a scrivere ai giudici del Tribunale dei minori: "Senza quel decreto mi state togliendo la felicità". Nel fine settimana il decreto è stato notificato all'ufficio affidi del Comune, che aveva giudicato la coppia Lgbtq+ idonea a ottenere l'affidamento della giovane, dopo un periodo di convivenza più lungo del previsto. Adesso la giovane potrà realizzare il suo sogno: "Quello di appartenere alla nostra famiglia", si emoziona Gianluca. La ragazza potrà finalmente viaggiare insieme a quelli che già chiama "papà", lei che ha perso la mamma quando era ancora una bambina. Il padre naturale si è rifatto una nuova vita, mentre lei e la sorella più piccola sono andate in una casa famiglia. Ci sono rimaste per quattro anni. Ora il lieto fine. Dice Marcello: "Ringrazio il collegio dei giudici che ha deciso di darci fiducia e mi auguro che per il futuro le famiglie affidatarie non debbano aspettare così a lungo il decreto finale".