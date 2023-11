Violenza donne, 'Non una di meno': in piazza a Roma e Messina

Sabato 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere, Non Una di Meno chiama "la marea in piazza per l'ottavo anno consecutivo, con piu' rabbia che mai": due le manifestazioni in programma - una al Circo Massimo a Roma alle ore 14,30, l'altra a largo Seggiola a Messina alle ore 15 - citta' che "rappresentano bene l'urgenza di questo momento storico, per permettere a piu' persone possibile di partecipare e organizzarsi contro la violenza patriarcale".L'associazione ricorda che "dall'inizio dell'anno sono stati registrati piu' di 100 casi di femminicidi e transcidi, e anche le aggressioni omolesbobitransfobiche e razziste sono sempre piu' numerose", per questo, "la mobilitazione nazionale del 25 novembre non vuole essere una commemorazione delle vittime di femminicidio ma un punto di concentrazione della rivolta alla violenza strutturale che colpisce le nostre vite. Non un momento rituale, quindi, ma la precipitazione di una mobilitazione quotidiana, nelle scuole, nei posti di lavoro, nei quartieri, al fianco dei centri antiviolenza femministi e transfemministi, che con il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin si sta riversando in cortei spontanei nelle piazze di tutta Italia". Non Una di Meno afferma poi che "il governo Meloni ha prodotto un contrasto solo formale e sensazionalistico a questi fenomeni, inasprendo le pene, strumentalizzando gli stupri di Palermo e Caivano, militarizzando il linguaggio e i territori considerati 'problematici' a causa della poverta' e della marginalita' sociale, evidenziando ed accrescendo un antimeridionalismo sempre piu' feroce e discriminatorio. Il governo tace invece - aggiunge l'associazione - sulle misure reali per il contrasto alla violenza, come il reddito di autodeterminazione, l'allargamento dei criteri di assegnazione per le case popolari e, piu' in generale, le garanzie per il diritto all'abitare, sottraendo fondi ai servizi e al welfare svincolati dalla famiglia, e centrati sulla liberta' di scelta". Anche la legge sulla educazione all'affettivita' "annunciata da Valditara, assolutamente inadeguata per come e' concepita, torna ad essere in queste ore terreno di dibattito politico tra governo e opposizione", osserva ancora l'associazione, secondo la quale "cio' che vediamo e' che le forze di destra e conservatrici, in aperta complicita' con i gruppi anti-gender e anti-scelta, sferrano attacchi continui contro l'educazione alle differenze, all'affettivita' e al consenso nelle scuole".