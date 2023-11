Santa Croce, perseguitava la famiglia dell'ex cognata: denunciato 50enne

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno eseguito un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino albanese di 50 anni, emettendo contestualmente una denuncia all’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento era stato emesso a seguito di un divieto di permanenza nel territorio camarinense, in risposta a comportamenti persecutori tenuti dall’uomo verso la famiglia dell’ex cognata.

Il 50enne, già noto alle autorità per precedenti comportamenti simili, è stato allontanato in ottemperanza a quanto disposto dall’autorità competente. La decisione di allontanare l’uomo è stata presa dopo un’attenta valutazione dei fatti e dei rischi potenziali per la sicurezza della famiglia coinvolta, in particolare la cognata, soggetto principale degli atteggiamenti persecutori.

Il divieto di permanenza, emanato a seguito dei comportamenti persecutori del 50enne verso la cognata, ha lo scopo di tutelare la tranquillità e la sicurezza della famiglia vittima di tali molestie. L’uomo è stato deferito per la violazione del provvedimento restrittivo.