In auto con un chilo di cocaina, inseguiti e arrestati 2 di Canicattì

I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno arrestato due uomini, di 32 e 19 anni, entrambi canicattinesi, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto è avvenuto dopo un lungo inseguimento sulla strada statale 640. L'auto sulla quale i due viaggiavano, una Renault Clio, non si è fermata ad un posto di blocco e ha tentato di sfuggire ai militari. Raggiunto il centro abitato di Canicattì, i due hanno abbandonato il mezzo e hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati.

Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di due involucri contenenti circa un chilo di cocaina.

I due arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Agrigento in attesa della convalida del fermo.