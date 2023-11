Garibaldi di Catania, da Ministero fondi Pnrr a progetto del diabete

L'Arnas 'Garibaldi' di Catania è stata ammessa dal Ministero della Salute sulle linee di investimento Pnrr - Ricerca Biomedica insieme al partenariato nazionale composto dall'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, l'Azienda ospedaliera universitaria Consorziale Policlinico di Bari e l'Università di Siena. Lo rende noto la stessa azienda ospedaliera. L'importo complessivo del progetto è pari a 766.227 euro, di cui 167.800 destinati all'Arnas Garibaldi, che procederà a selezionare i pazienti e a valutare la presenza di complicanze croniche e metterle in relazione con le caratteristiche cliniche e metaboliche dell'individuo. "Lo scopo dello studio - dice il responsabile scientifico e dirigente medico dell'Arnas Garibaldi di Catania presso l'uos diabetologia e obesità Maria Frittitta - è prendere in esame le caratteristiche dei pazienti che hanno sviluppato le complicanze del diabete e confrontarli a quelli che invece non le sviluppano in modo da individuare i principali fattori responsabili della diversa suscettibilità e i meccanismi correlati allo sviluppo delle complicanze. La conoscenza di questi aspetti è indispensabile per individuare e trattare precocemente le persone con rischio maggiore in modo da prevenire l'insorgenza delle complicanze e di conseguenza migliorare l'aspettativa e la qualità di vita dei pazienti con diabete". Soddisfazione è stata espressa anche dal commissario straordinario Fabrizio De Nicola. "Prosegue senza fermarsi -dice il manager - il percorso di investimento aziendale nei progetti di ricerca sanitaria e di internazionalizzazione. Anche in questo caso la sinergia tra le strutture preposte e i responsabili di progetto hanno consentito all'Arnas Garibaldi di essere ammessa ad un finanziamento su una linea di ricerca del Pnrr che ha valorizzato solo una decina di progetti in tuttaItalia tra cui questo".