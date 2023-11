Siracusa, Valeria Tranchina eletta presidente del Comitato regionale Inps

Valeria Tranchina è stata eletta presidente del Comitato regionale dell'Inps Sicilia. La neo presidente, 57 anni, di Siracusa, è la prima donna a ricoprire questo incarico e viene da una lunga esperienza nella Cgil, maturata a partire dal 1990. "Ritengo che il Comitato regionale Inps possa svolgere ruolo di cerniera tra l'ente, le istituzioni, i rappresentanti dei lavoratori, le parti datoriali e sociali - ha detto Tranchina - nel contesto economico e produttivo della regione. Sono pronta a contribuire alla nuova azione indicata e sollecitata dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza nazionale nel sostenere la coesione sociale e spero di poter contribuire anche in tale ruolo a far emergere il punto di vista dell'altra metà del cielo e delle pari opportunità per tutti già attraverso l'analisi e la valutazione di dati e informazioni riguardanti donne e giovani in questa nostra Regione tanto amata ma tanto intrisa di disuguaglianze''. Vice presidente è stata eletta Alessia Bivona, direttrice di Confindustria Sicilia.