Iniziativa dell'Unitre di Modica: "Con le donne contro la violenza di genere"

Il prossimo “giovedì dell’Unitre” sarà dedicato ad un incontro avente come tema “Con le donne contro la violenza di genere”. Un argomento di grande attualità in linea con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma a fine settimana. L’appuntamento è per le ore 17,30 di giovedì 23 novembre a Modica, presso la Sala del Granaio in Via Clemente Grimaldi. Relatrice Maria Grazia Biscari (nella foto), avvocato e socia del Forum, associazione donne giuriste e, fra l’altro, promotrice del Collettivo Femminile Modicano, socia fondatrice e consulente legale della Consulta Femminile Comunale di Modica, dell’Associazione “La Goccia” e della Biblioteca delle Donne della città della Contea. Previsto l’intervento della dottoressa Francesca Nifosì, testimone de “Il Giardino segreto”: una donna rimasta, all’età di cinque anni, orfana di madre vittima di femminicidio.

L’iniziativa, favorita dalla disponibilità delle relatrici è stata ispirata dai drammatici avvenimenti degli ultimi giorni, dalle notizie criminose che ormai da tempo occupano la cronaca di tutti i giorni, dal numero dei femminicidi nel nostro Paese, e dalla convinta volontà di fare sentire, sul sempre più allarmante fenomeno, la voce dell’Unitre di Modica in occasione della “giornata internazionale contro la violenza delle donne”.