Questura di Catania, sciarpa tricolore per 16 neo commissari di Polizia

Nella sala riunioni della Questura di Catania, si è tenuta la cerimonia di consegna della sciarpa tricolore ai Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A consegnare la sciarpa tricolore – simbolo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza – ai 16 Commissari è stato il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai che ha sottolineato come questa sia una “prerogativa esclusiva che la legge attribuisce ai funzionari della Polizia di Stato. Essa accompagna il funzionario in ogni tappa della sua carriera, essendo testimonianza della missione assunta all’atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica”.

Nel corso della cerimonia, il Questore e i funzionari hanno seguito in video collegamento, la contestuale cerimonia di consegna della sciarpa tricolore ai funzionari della provincia di Roma, svoltasi nella Scuola superiore di Polizia, alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani.

Nel suo intervento il Capo della Polizia ha ringraziato i neo-funzionari della Polizia di Stato per l’impegno profuso in oltre 30 anni di servizio ed ha sottolineato l’importanza per tutti loro di dover essere d’esempio per le nuove generazioni di poliziotti, in questa nuova veste.

Ecco i nomi dei neo Commissari che hanno ricevuto la sciarpa tricolore: Bucisca Salvatore, Cogliandro Teresa, Daniele Nicola Alessandro, Di Salvo Alfio Alfredo, La Rocca Mariastella, Lo Mascolo Calogero, Pagano Marco, Pennisi Antonino Alessandro, Pilade Roberto, Puglisi Alberto, Ragusa Leonardo, Raneri Claudio Oreste, Reina Salvatore, Torres Paolo Giuseppe, Tosto Domenico, Zuccarello Santi Gaspare.