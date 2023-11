Pd, Pnrr salvo a Pachino: Siracusa sarà stazione appaltante

Sara Zappulla, Angelo Greco, Massimo Milazzo, componenti il gruppo consiliare del PD al comune di Siracusa, insieme a Emiliano Recupero, consigliere comunale uscente di Pachino ed esponente del Partito Democratico e al deputato regionale del PD on. Tiziano Spada, esprimono grande soddisfazione per l’approvazione nella seduta di ieri sera del Consiglio Comunale di Siracusa della delibera che sancisce l’accordo tra il comune capoluogo e quello di Pachino affinché il primo funga da stazione appaltante nei procedimenti di gara per le opere finanziate dal PNRR da realizzare a Pachino.

Emiliano Ricupero ha voluto seguire personalmente l’approvazione nell’aula Vittorini dell’importante delibera, fortemente voluta da Pachino, che salvaguarda l’impiego delle risorse del PNRR.

Sara Zappulla, Angelo Greco, Massimo Milazzo, Emiliano Recupero e Tiziano Spada ritengono che l’approvazione della delibera abbia anche un forte significato politico nel senso dell’unità, della coesione e della solidarietà della comunità e del territorio della provincia di Siracusa contro ogni forza centrifuga, che pure di tanto in tanto riemerge in maniera anacronistica.

(nella foto da sinistra Sara Zappulla, Angelo Greco, Massimo Milazzo, Emiliano Recupero)