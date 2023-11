Corruzione all'Agenzia delle Entrate di Agrigento: undici rinviati a giudizio dal Gup

A processo con l'accusa di avere gestito un sistema di aggiornamenti catastali e frazionamenti illegittimi per favorire alcuni geometri danneggiando proprietari di aree e terreni non "allineati" che si rivolgevano ad altri professionisti: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, accogliendo le richieste del pubblico ministero Paola Vetro, ha disposto il rinvio a giudizio per undici fra funzionari dell'ufficio, geometri e intermediari che avrebbero commesso una serie di irregolarita' legate a decine di pratiche edilizie sull'isola di Lampedusa e Linosa. Alberto Cucchiara, 76 anni; Angelo Favata, 49 anni; Pasqualino Gallo, 59 anni; Natalizia Dell'Anna, 60 anni; Crocifissa Gibilaro, 73 anni; Pietro Tuccio, 77 anni; Vincenzo Tuccio, 77 anni; Maria Tuccio, 43 anni; Rosa Lucia Saltalamacchia, 60 anni; Ornella Saltalamacchia, 53 anni e Maria Saltalamacchia, 56 anni.

Sono accusati a vario titolo di abuso di ufficio, falso e tentata corruzione. Tra loro uno avrebbe tentato di convincere un commerciante a pagare una tangente di 9 mila euro a un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, non identificato, per ratificare una pratica illegittima di aggiornamento catastale. Tutti gli imputati sono accusati di falso in relazione a numerose decine di pratiche edilizie, sempre in materia di aggiornamento catastale e volture, indispensabili per acquisire proprieta' o eseguire operazioni di natura edilizia, sempre a Lampedusa, del tutto illegittime. I fatti contestati sono relativi al periodo compreso fra il 2017 e il 2019.