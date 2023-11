Palermo, contro i bulli campagna della Regione con influencer

"L'obiettivo della Regione è di costruire oltre alle iniziative nelle scuole un progetto per 'isolare' i bulli" e renderli immuni "togliendo a questi soggetti la capacità di attrarre attraverso una fortissima e solida e campagna di comunicazione, magari coinvolgendo alcuni coinvolgendo alcuni influencer che parlano lo stesso linguaggio dei giovani". Questa la proposta lanciata dall'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, in occasione della conferenza a Palazzo d'Orléans, a Palermo, per presentare il progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, finanziato dalla Regione in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. All'incontro hanno partecipato anche il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e l'assessore alle Politiche sociali, Nuccia Albano. "Per questo motivo metteremo ulteriori risorse - ha aggiunto Turano -. Ho parlato con il presidente Schifani che ci ha dato un mandato chiaro: fare tutto il possibile per contrastare questo fenomeno".